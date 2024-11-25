У Харкові після прильоту вже більше десяти постраждалих, про це повідомляє місцева влада.

Російські окупанти зранку 25 листопада обстріляли центр Харкова, постраждали, за попередніми даними, як мінімум 19 людей.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

За словами Терехова, попередньо ворожий, удар був завданий ракетою С-400.

Мер Харкова повідомив, що пошкоджений, за попередніми даними, сорок один будинок.

«Влучання у центральній частині міста, район щільної житлової забудови. Приліт стався у двори, навколо яких багатоповерхові будинки. Горіли господарчі споруди та автомобілі. На місці працюють усі відповідні служби та волонтери», – інформує у Телеграмі міський голова Харкова Ігор Терехов.

Голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов додав, що серед постраждалих відомо про 13 жінок і шестеро чоловіків від 21 до 71 року.

«16 постраждалих – у середньому стані, інші – в легкому. Госпіталізували 13 осіб», – повідомив Синєгубов у Телеграм.

Нагадаємо, рсійські війська продовжують намагатися прорватися до Куп'янська, проте Збройні Сили України успішно відбивають атаки.

Ситуація у районі Куп'янська залишається напруженою, оскільки російські війська продовжують спроби прорвати оборону українських сил.

Згідно з даними карти Deep State, що оновлюється, ворог повільно просувається на окремих ділянках.

Полковник ЗСУ у запасі, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан нагадав, що раніше Збройні Сили України повідомляли, що окупанти намагалися зайти в сам Куп'янськ з боку Лимана.

Однак усі спроби штурму були успішно відбиті українськими захисниками.

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