В результате государство понесло убытки более чем на 800 000 гривен.

Работников одного из ровенских ООО обвиняют в присвоении бюджетных средств.

Об этом сообщила пресс-служба Ровенского апелляционного суда, передает itvmg .

Речь идет о более чем 800 тысячах гривен, выделенных на замену покрытия пожарного депо и частичную замену покрытия и утепление фасада другого объекта такого же назначения.

Известно, что подразделения ГУ ГСЧС в Ровенской области заключили договоры с ООО по проведению капитального ремонта зданий пожарного депо в городах Млынове и Дубно. Согласно договорам, в одном депо подрядчик должен был заменить кровлю, в другом — частично заменить кровлю и утеплить фасад.

В ходе досудебного расследования установлено, что руководитель проекта и инженер-строитель ООО сознательно внесли ложные сведения об объеме и стоимости выполненных работ, не соответствовавших фактически использованным материалам и объему выполненных работ. В результате государство понесло убытки более чем на 800 000 гривен.

Руководитель проектов и инженер-строитель объявлен о подозрении. Оба находятся под круглосуточным домашним арестом. В случае доказывания вины им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет с последующим лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

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