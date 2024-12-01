В Украине идет процесс оформления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, однако с 1 декабря вступают в силу определенные изменения в правилах их начисления.
Об этом информируют в Пенсионном фонде Украины.
Что меняется в процедуре начисления субсидий?
Теперь субсидии будут начисляться с месяца подачи документов. Если же успеть подать заявку до 30 ноября включительно, субсидия будет назначена с начала отопительного сезона, то есть с октября.
Пенсионный фонд Украины уточняет:
"В случае подачи документов до 30 ноября субсидия назначается с начала отопительного периода. Если документы поданы после 1 декабря, она будет начислена с месяца обращения".
Как будет вычисляться доход
При оформлении субсидии не с начала отопительного сезона вычет дохода производится по измененной схеме:
Для пенсионеров: принимается во внимание размер пенсии за месяц, предшествующий миссии, предшествующей дате подачи заявления. К примеру, при обращении в декабре учитывается пенсия за октябрь.
Для работающих членов домохозяйства: учитываются доходы за два квартала, предшествующие месяцу перед обращением.
Как подать документы?
Подать заявку на субсидию можно одним из следующих способов:
Лично отправившись в сервисный центр Пенсионного фонда.
Прислать документы по почте в территориальный орган Фонда.
Пользоваться онлайн-сервисами через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда или мобильное приложение «Пенсионный фонд».
Новые правила направлены на упрощение процесса оформления субсидий и обеспечение их полного назначения.
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