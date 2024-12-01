Если же успеть подать заявку до 30 ноября включительно, субсидия будет назначена с начала отопительного сезона, то есть с октября.

В Украине идет процесс оформления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, однако с 1 декабря вступают в силу определенные изменения в правилах их начисления.

Об этом информируют в Пенсионном фонде Украины.

Что меняется в процедуре начисления субсидий?

Теперь субсидии будут начисляться с месяца подачи документов. Если же успеть подать заявку до 30 ноября включительно, субсидия будет назначена с начала отопительного сезона, то есть с октября.

Пенсионный фонд Украины уточняет:

"В случае подачи документов до 30 ноября субсидия назначается с начала отопительного периода. Если документы поданы после 1 декабря, она будет начислена с месяца обращения".

Как будет вычисляться доход

При оформлении субсидии не с начала отопительного сезона вычет дохода производится по измененной схеме:

Для пенсионеров: принимается во внимание размер пенсии за месяц, предшествующий миссии, предшествующей дате подачи заявления. К примеру, при обращении в декабре учитывается пенсия за октябрь.

Для работающих членов домохозяйства: учитываются доходы за два квартала, предшествующие месяцу перед обращением.

Как подать документы?

Подать заявку на субсидию можно одним из следующих способов:

Лично отправившись в сервисный центр Пенсионного фонда.

Прислать документы по почте в территориальный орган Фонда.

Пользоваться онлайн-сервисами через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда или мобильное приложение «Пенсионный фонд».

Новые правила направлены на упрощение процесса оформления субсидий и обеспечение их полного назначения.

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