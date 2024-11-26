В ночь на вторник 26 ноября российская армия выпустила рекордное количество дронов на территорию Украины, известно о последствиях ночной атаки врага.

Во время массированного обстрела Украины, продолжавшегося с 19:30 25 ноября, российская армия применила против Украины баллистические ракеты Искандер-М и рекордное количество дронов.

Сообщается, что атака четырьмя баллистическими ракетами Искандер-М была из Воронежской и Курской областей России.

Атака дронами во время обстрела Украины стала рекордной за время войны.

Радиотехнические войска Воздушных сил обнаружили 188 враждебных БПЛА.

Авиация, зенитные ракетные подразделения, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины сбили 76 вражеских беспилотников.

Ликвидировали дроны в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черновицкой, Тернопольской, Ровенской, Запорожской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях.

96 БпЛА были локационно утрачены, скорее всего, благодаря работе РЭБ Сил обороны.

Пять беспилотников улетели в сторону Беларуси.

Известно, что 26 ноября РФ нанесла удар по Тернопольской области, повреждена электроинфраструктура.

Об этом сообщили на сайте Тернопольского городского совета, известно, что на 6:30 в некоторых домах уже возобновили электроснабжение.

"В многоквартирных домах лифты не будут работать до момента полного восстановления электроснабжения. Просьба к тернополянам — не пользоваться лифтами в тех домах, где есть электричество. Могут быть перебои", - говорится в сообщении.

Также известно, что из-за отсутствия электроснабжения троллейбусное движение в Тернополе остановлено.

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