Враг в ночь на 26 ноября запустил рекордное количество дронов на территорию Украины.

Обломки российских дронов повредили многоэтажки, ЛЭП и гаражи в Киевской области.

Глава Киевской ОГА Руслан Кравченко сообщил, что вражеские цели уничтожило ПВО, попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не допущено.

Известно, что пострадавших в результате атаки нет.

Все оперативные службы работают над устранением последствий вражеской атаки.

Кроме того, за прошедшие сутки оккупанты совершили 80 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Как сообщает Сумская областная военная администрация, в регионе раздалось 258 взрывов.

Вражеским обстрелам подверглись Хотинской, Юнаковской, Николаевской, Миропольской, Белопольской, Краснопольской, Великописаревской, Эсманьской, Шалыгинской, Середино-Будской, Шосткинской общин.

Напомним, в ночь на вторник 26 ноября российская армия выпустила рекордное количество дронов на территорию Украины, известно о последствиях ночной атаки врага.

Во время массированного обстрела Украины, продолжавшегося с 19:30 25 ноября, враг применил против Украины баллистические ракеты Искандер-М и рекордное количество дронов.

Четыре баллистических ракеты Искандер-М были запущены из Воронежской и Курской областей России. Атака дронами во время обстрела Украины стала рекордной за время войны.

Радиотехнические войска Воздушных сил обнаружили 188 враждебных БПЛА. 96 БпЛА были локационно утрачены, скорее всего, благодаря работе РЭБ Сил обороны.

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