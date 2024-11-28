Украинцам рассказали, сколько межконтинентальных ракет на вооружении РФ и как часто страна-агрессор может их запускать.

Так, РФ ударила по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой, однако маловероятно, что такие атаки будут часто.

По словам авиационного эксперта Валерия Романенко, такого оружия у россиян мало.

"Я не думаю, что Россия будет "кошмарить", потому что если других ракет у них сотни, то межконтинентальных – десятки. Стоимость такой ракеты просто безумная – от 50 млн одна ракета. А взрывчатки она может нести не более трех вместе взятых" Искандера", – считает Романенко.

Романенко считает, что враг пошел на применение дефицитной межконтинентальной ракеты только для психологического давления.

"Как по Днепру пишут, что ударила ракета вообще без взрывчатки. То есть это может быть ИПСО, способ психологического давления", – сообщил аналитик.

Романенко также прокомментировал информацию, что Россия могла накопить более 500 межконтинентальных баллистических ракет.

Он считает, что такие подсчеты, скорее всего, включают ракеты для подлодок.

"На Каспии подлодок нет. Они находятся на Тихоокеанском флоте, которые хоть и могут сюда прилететь, но это вообще идиотизм. Если учитывать флотские ракеты, то такое количество может быть у россиян", - рассказал Романенко.

Авиационного эксперта, россиянам нет смысла использовать ракеты большой дальности, потому что у них есть большое количество обычных оперативно-тактических ракет малой дальности.

Источник: РБК-Украина.

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