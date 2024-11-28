«Наземная установка с дистанционным управлением для выездных огневых действий» – это беспилотное наземное транспортное средство.

Компания США Oshkosh Defense недавно официально заявила, что новая беспилотная наземная машина ROGUE-Fires будет на вооружении Корпуса морской пехоты (КМП) США до 2026 года.

В официальном релизе, размещенном на портале Oshkosh Defense, ROGUE-Fires («Наземная установка с дистанционным управлением для выездных огневых действий») — беспилотное наземное транспортное средство (UGV).

Наземное транспортное средство (UGV) обладает уникальной мобильностью и грузоподъемностью внедорожника Oshkosh JLTV.

Данный беспилотный транспорт располагает технологиями автономного транспортного средства для поддержки операций наземных противокорабельных ракет (GBASM).

В ROGUE-Fires есть два режима – телеуправляемый и полностью автономный, позволяющий эффективно выполнять боевые задания без особого вмешательства оператора.

ROGUE-Fires может нести широкий спектр боевых нагрузок, включая Naval Strike Missile (NSM) – ракету, предназначенную для поражения морских целей до 185 километров.

NSM содержит боеголовку осколочно-фугасного действия из прочного титанового сплава, обладающего нечувствительной взрывчаткой с минимальной вероятностью детонации при обстреле ракеты.

На одной установке находятся четыре ракеты и после выстрела NSM может преодолевать высокое расстояние над землей и выходить на цель в море.

Источник: АрмияInform .

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