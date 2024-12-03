Трансформаторные подстанции в Укриане могут взрываться чаще с ухудшением погоды и увеличением на них нагрузки.

Об этом заявил специалист по вопросам ЖКХ Олег Попенко.

Так, недавно под Киевом взорвались два трансформатора, оставив без света тысячи людей.

Эксперты прогнозируют, что подобные ЧП будут чаще, ведь застройщикам экономически невыгодно строить дополнительно трансформаторные подстанции, потому что они стоят огромных денег, цена одной составляет примерно 50 млн грн.

Застройщики пользуясь "неформальным договоренностям" сдавали дома, подключая их к уже существующим трансформаторам.

Таким образом, станции перегружены и со снижением температуры и увеличением нагрузки начинают гореть.

"В итоге на одну ТПшку (прим. ред. трансформаторную подстанцию) приходится не 2-3 тыс абонентов, а 8-10 тыс. И гореть и взрываться они будут с похолоданием с таким же темпом, как "Шахеды" летают над Киевом", — прогнозирует Попенко.

По его словам, в тех домах под Киевом, где взорвались трансформаторы без света люди будут оставаться 2-3 дня в том случае, если трансформаторы находились на балансе оператора системы распределения.

Однако если они частные, в таком случае обесточивание может длиться до нескольких недель.

Источник: Информатор Киев.

Последние новости Украины:

Военный эксперт рассказал, какую стратегическую задачу поставили перед войсками России.

Главные причины отступления ВСУ: военный эксперт рассказал, из-за чего не удается держать фронт.

Новый вызов для ВСУ: эксперт рассказал, как российские дроны научились уклоняться от атак.