Из-за сложных погодных условий и последствий ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры в Украине графики отключений электроэнергии могут меняться несколько раз в сутки.

Из-за сложных погодных условий и последствий ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры в Украине графики отключений электроэнергии могут меняться несколько раз в сутки.

Об этом на своей странице в Facebook написал гендиректор Yasno Сергей Коваленко. объяснил, почему графики отключения света изменяются несколько раз в сутки.

Из-за сложных погодных условий и последствий ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры в Украине графики отключений электроэнергии могут меняться несколько раз в сутки. Учитывая это, энергетики не способны дать точные прогнозы хотя бы на один день вперед.

Генеральный директор компании Yasno посоветовал пользователям ориентироваться на вероятный график отключений на неделю и настроить уведомления через Telegram-ботов для получения актуальной информации.

"Ситуация не позволяет делать прогноз хотя бы на день вперед. Мы живем в сложное время. Энергетики работают 24/7, чтобы улучшить состояние системы и повысить ее устойчивость", - отметил он.

Он пояснил, что графики отключений будут зависеть от многих факторов, включая погодные условия, большие ремонтные работы и атаки на энергетическую инфраструктуру со стороны России. Поэтому важно следить за актуальными данными, поскольку изменения могут произойти в любой момент.

"Фактический график не противоречит вероятному, а значит, в последнем указаны временные промежутки, когда свет должен быть гарантирован. Да, этих слотов меньше, чем хотелось бы, и они действуют только при отсутствии экстренных отключений. Последние возможны в случае обстрелов или серьезных изменений в работе энергосистемы", - пояснил Коваленко.

Графики отключений доступны на сайтах Yasno и ДТЭК, а также через чат-боты и мобильные приложения.

По словам члена комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Сергея Нагорняка, стабильность энергосистемы в значительной степени зависит от погодных условий, низкого уровня потребления и ситуации безопасности. Однако благодаря круглосуточной работе энергетиков количество плановых отключений уменьшилось, что дает надежду на улучшение ситуации в будущем.

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