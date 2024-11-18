Колишній міністр енергетики Іван Плачков пояснив, що існують три можливі варіанти розвитку подій цієї зими.

Колишній міністр енергетики Іван Плачков зазначив, що в найгіршому сценарії зими енергетики будуть вимикати електроенергію на необхідний час, без попередження та запитів до населення.

Про це він розповів в ефірі "Новини.LIVE".

Плачков пояснив, що існують три можливі варіанти розвитку подій цієї зими.

Оптимістичний сценарій: м’яка зима з температурою до -4°C…-5°C і відсутність масованих обстрілів енергетичної інфраструктури. В такому випадку можливі короткочасні відключення електроенергії, не більше ніж на 2 години, за графіком.

Сценарій середньої складності: холодна зима з температурою від -18°C до -25°C та відсутність обстрілів. У такому разі будуть планові віялові, аварійні та стабілізаційні відключення, тривалістю від 4 до 6 годин, але за чітким графіком.

Песимістичний сценарій: холодна зима та масовані обстріли енергетичної інфраструктури. В такому випадку можливі тривалі відключення електроенергії, що можуть тривати до п’яти діб. Це будуть непередбачувані та нерегулярні блекаути, що здійснюватимуться для захисту енергосистеми.

"Вимикатимуть електроенергію стільки, скільки потрібно, без попередження та без запитань до населення", — підкреслив Плачков, пояснюючи, що при песимістичному сценарії відключення будуть максимально довгими та невизначеними.

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