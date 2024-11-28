Вражеская армия сейчас работает над программированием каждого Shahed-136, чтобы Воздушным силам Украины сбивать их было значительно сложнее.

Так, из-за более уникальных возможностей у каждого вражеского "Шахеда", для Воздушных сил Украины их стало сложнее сбивать.

Об этом заявил военный эксперт Сергей Бескрестнов.

По словам военного, полтора года назад "Шахеды" запускали по Украине "клюквенным клином" по десять единиц сразу, поэтому их было легче сбить.

Однако сейчас враг меняет высоты, направления, курсы – эти изменения делают круги, выбирают цели и если она прикрыта РЭБом и они это "видят" и могут выбрать другую цель.

Такие маневры относятся и к сложным маршрутам, по которым в последнее время летают вражеские "Шахеды".

Беспилотники производят большое количество поворотов, разворотов и используются новые направления для движения.

"Например, в какой-то момент они заходят к нам в Сумской области на высоте 40 метров, критически низко, чтобы наша ПВО их не видела. Проходит два дня – шахеды летят на пять километров высоты. А мы понимаем, что если шахед летит на эшелоне четыре-пять километров, ни одна мобильная группа из земли его не получит, это очень высоко", - сообщил Бескрестнов.

Источник: Radio NV.

Напомним, враг в ночь на 26 ноября запустил рекордное количество дронов на территорию Украины.

Во время массированного обстрела Украины, продолжавшегося с 19:30 25 ноября, враг применил против Украины баллистические ракеты Искандер-М и рекордное количество дронов. Радиотехнические войска Воздушных сил обнаружили 188 враждебных БПЛА.

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