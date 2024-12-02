Николай Михайловский, 18-летний юноша из Хмельнитчины, стал одним из героев, отдавших свою жизнь за Украину.

Николай решил служить в Вооруженных Силах Украины с самого начала полномасштабного вторжения России.

Как пишет Суспільне, в январе 2022 года, после того, как ему исполнилось 18, он подписал контракт. Хотя его мать, Любовь Янишена, сначала не хотела пускать сына на войну – в семье уже было трое старших сыновей, которые служили, а сам Николай имел большой потенциал в ИТ-сфере – юноша, из восьмого класса, мечтал стать военным.

"Я даже спрятала его паспорт, чтобы не пустить в армию. Пришли из центра комплектования уговаривать меня дать согласие, чтобы сын подписал контракт. А у Коле слезы на глазах. Я не выдержала и согласилась", – признается мать.

Николай попал в 80-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду, где, как говорили его собратья, он стал для них второй семьей. В сентябре 2022 года, при освобождении Харьковщины от российских захватчиков, Николай проявил невероятное мужество. Во время боя близ Чугуева он спас жизнь раненому русскому солдату, перевязал его раны и отдал телефон, говоря:

"Позвони своей матери. Я не хочу, чтобы она плакала так, как плачет моя".

Собратья Николая даже шутили, что он был "ангелом" в этом аду войны. 8 сентября 2022 года, после освобождения Балаклеи, Николай как самый молодой в подразделении установил украинский флаг над освобожденным городом. В боях он получил ранение, но, не долечившись, вернулся на фронт. Однако 19 сентября, во время очередного боевого дежурства вблизи Оскила Харьковской области, Николай погиб от танковых обстрелов.

"Я ему каждый раз писала сообщение "Доброе утро", и ставила сердечко. А он мне плюсик, значит - не может говорить", - с болью вспоминает мать и добавляет, что в один из дней так и не получила заветный "плюсик" от сына.

После гибели Николая его старший брат Валентин отомстил за смерть младшего – он уничтожил вражеский танк.

Источник: Суспільне .

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