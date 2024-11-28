Республика Корея показала стратегический ракетный комплекс Hyunmoo-V, как сообщают некоторые СМИ, "самую мощную неядерную баллистическую ракету в мире".

Так, довольно долгое время власти Сеула не разглашали свою новую разработку — ракету Hyunmoo-V, которую сейчас называют «сверхмощной баллистической ракетой» (UPBM).

Ракету недавно официально представили на военном параде в Южной Корее (РК).

Пользователь платформы X Mason (@mason_8718) сообщил о южнокорейской оборонной промышленности и добавил, что Hyunmoo-V попадает под классификацию армией РК как «сверхмощная баллистическая ракета» (UPBM).

Эксперты оборонного портала Army Recognition сообщили, что при высоте от 15 до 16 метров, диаметре 1,6 метра и весе 36 тонн Hyunmoo-V соответствует размеру межконтинентальной баллистической ракеты.

Как правило, межконтинентальные баллистические ракеты имеют ядерные боеголовки и имеют дальность более 10 тысяч километров.

Взрывная сила ракеты огромна, эксперты говорят, что тяжелейшая боеголовка весит до 9 тонн - это значит, что Hyunmoo-V сейчас может быть самым мощным неядерным оружием в мире, если речь идет о взрывной силе.

Сообщается, что до сих пор таким оружием считалась американская авиабомба GBU-43/B, такая как MOAB, содержащая 8,48 тонны взрывчатки.

Боеголовка весом до девяти тонн так тяжела, потому что имеет проникающую часть и называется «разрушителем бункеров»

Источник: АрмияInform.

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