Оба Александра попали в русский плен , поэтому два года они не имели известия друг о друге.

Как пишет Суспільне, встретились они только 14 сентября 2024 во время обмена пленными.

"Не мог поверить, что я могу ходить по свободной земле, по родной. Неделю, а может и полторы, я не мог поверить в то, что наконец-то я дома, наконец-то я с семьей", - рассказывает вернувшийся Александр Младший. из плена после двух лет разлуки с родными.

Александры – морские пехотинцы, которые вместе с первых дней войны обороняли Азовсталь. Отец Александр начал свой военный путь еще во время Революции Достоинства на Майдане, а затем подписал контракт с Вооруженными силами Украины в 2016 году. Сын, Александр, с детства мечтал стать военным и, вдохновляясь примером отца, тоже присоединился к армии, став водителем и служа в морской пехоте. Полномасштабная война застала их обоих в Мариуполе.

Отец был ответственен за эвакуацию раненых и транспортировку погибших, а сын вместе с собратьями защищал город от вражеских сил. В мае 2022 года, после эвакуации из Азовстали, они попали в плен. Отца перевезли в Еленовку, а сына в Таганрог.

"Я надеялся все время, что его уволили", - признается Александр старший.

Но первым уволили отца. 3 ноября 2022 года его обменяли, тогда как о сыне ничего не было известно. Сына уволили только через два года и за это время он был в пяти разных местах. Последнее из них было самое жесткое – Республика Мордовия, где Александр младший пробыл год и два месяца. Там его заставляли признаваться в преступлениях, которые он не совершал.

"Ко мне зашли в камеру 13 сентября. Потом мы ехали сутки, у нас были завязаны руки и глаза. За 20 минут до границы нам сказали: снимайте мешки, развязывайте руки. Тогда я поверил, что наконец-то уже", - рассказывает Александр. младший о возвращении домой.

Сейчас оба Александра лечатся. Александр старший работает в рекрутинговом центре, а его сын пока не строит планы на будущее, фокусируясь на восстановлении. После всех пережитых ужасов плена его единственная мечта — быть вместе с семьей, проводить вечера дома, с чаем и спокойными разговорами.

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