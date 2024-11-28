Российская армия изготавливает дроны как правило из комплектования, предоставляемой Китаем, беспилотник "Молния-1" имеет сходство с БПЛА, выпускаемыми китайцами.
Об этом рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.
По его словам, оккупанты изготавливают дроны в основном из китайских комплектующих.
Свитан добавил, что БПЛА "Молния" имеют много общего с иранскими "Шахедами", а базовой моделью этих дронов как и российских дронов "Герань-2" является китайский дрон Sunflower-200.
"Молния-1" – схожий беспилотник, однако гораздо дешевле в производстве.
Россияне еще не поставили его на текущее производство, а пока ведут тестовые испытания в боевых условиях", - сообщил военный эксперт Свитан.
Вражеская армия иногда применяет эти дроны на определенном участке фронта и запускают по Харькову недалеко от границы с Россией, таким образом у врага есть возможность прямого управления "Молнией".
"Беспилотник наносит много вреда. Для того чтобы обезопасить Харьков, в частности от "Молний", нужно отодвинуть линию границы и создать такую же буферную зону, которую сейчас украинские войска сделали в Курской области для города Сумы. Такая же зона должна быть возле Харькова в Белгородской области России на глубину 30 – 50 километров", – сообщил военный эксперт Роман Свитан.
Источник: 24 канал.
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