Враг начал применять на фронте свою разработку, беспилотники "Молния-1", уже атаковавшие жилые кварталы.

Российская армия изготавливает дроны как правило из комплектования, предоставляемой Китаем, беспилотник "Молния-1" имеет сходство с БПЛА, выпускаемыми китайцами.

Об этом рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

По его словам, оккупанты изготавливают дроны в основном из китайских комплектующих.

Свитан добавил, что БПЛА "Молния" имеют много общего с иранскими "Шахедами", а базовой моделью этих дронов как и российских дронов "Герань-2" является китайский дрон Sunflower-200.

"Молния-1" – схожий беспилотник, однако гораздо дешевле в производстве.

Россияне еще не поставили его на текущее производство, а пока ведут тестовые испытания в боевых условиях", - сообщил военный эксперт Свитан.

Вражеская армия иногда применяет эти дроны на определенном участке фронта и запускают по Харькову недалеко от границы с Россией, таким образом у врага есть возможность прямого управления "Молнией".

"Беспилотник наносит много вреда. Для того чтобы обезопасить Харьков, в частности от "Молний", нужно отодвинуть линию границы и создать такую ​​же буферную зону, которую сейчас украинские войска сделали в Курской области для города Сумы. Такая же зона должна быть возле Харькова в Белгородской области России на глубину 30 – 50 километров", – сообщил военный эксперт Роман Свитан.

Источник: 24 канал.

Последние новости:

Новый вызов для ВСУ: эксперт рассказал, как российские дроны научились уклоняться от атак

Проблема номер один для ВСУ: военный эксперт рассказал, благодаря чему армия России продвигается на фронте

Армия России атакует Украину группировкой более 600 тысяч военных: эксперт рассказал о ключевых направлениях на фронте