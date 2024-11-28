Церковный праздник 29 ноября по новому календарю, в этот день вспоминают святого Парамона и 370 мучеников.

Церковный праздник 29 ноября (12 декабря по старому стилю) - день памяти святого Парамона и еще 370 мучеников.

В народном календаре 29 ноября Парамонов день.

29 ноября (12 декабря по старому стилю) - день памяти святого Парамона и еще 370 мучеников.

Святому Парамону 29 ноября молятся об укреплении веры и духа, душевном спокойствии, также просят здоровья, благополучия в семье и детям.

На Парамона необходимо обязательно что-то занять у соседей, например, хлеб, яйца, масло и так далее.

29 ноября принято готовить постную выпечку, хозяйки в этот день старались идти к соседям и хоть что-нибудь одолжить, издавна считалось, что после такого ритуала деньги найдут к ним дорогу в дом.

Нужно обязательно сходить в баню или сауну, раньше верили, что если хорошо пропариться 29 ноября, можно исцелиться от любых болезней.

Для того, чтобы ребенок вырос здоровым и крепким, его купали в теплой ванне.

Наши предки 29 ноября определяли погоду по приметам, а также чистили крыши от снега вениками и метлами, чтобы лопатой не смахнуть удачу.

По народным приметам 29 ноября не следует делать уборку и выносить мусор - чтобы не вынести из дома благополучие и удачу.

Нельзя делиться планами на будущее, раньше говорили, если расскажешь - можешь забыть об этом навсегда, также 29 ноября неблагоприятен для переезда.

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