Если передать показатели позже, потребление будет определено по среднесуточному показателю.

Украинцы каждый месяц должны не только оплачивать коммунальные услуги , но и своевременно передавать показатели счетчиков, ведь если этого не сделать, есть риск получить лишние начисления.

Объясняем, в какие сроки и как следует подавать данные электросчетчиков.

Когда передавать показатели электросчетчика

Потребители электроэнергии должны ежемесячно самостоятельно снимать показатели счетчиков и передавать их оператору системы распределения (ОСР). Расчет потребленной электроэнергии производится за календарный месяц. Чтобы данные учли по состоянию на 1 число, их следует передать:

за два дня до конца текущего месяца ;

с 1 по 3 число следующего месяца .

Если передать показатели позже, потребление будет определено по среднесуточному показателю.

ОСР обязан принять переданные данные и использовать их для расчета вашего месячного потребления.

Как передать показатели электросчетчика

Существует несколько удобных способов передачи показателей, среди которых каждый может выбрать самый удобный:

через приложение "Приват24" ;

по телефону в колл-центр ОСР;

в личном кабинете на сайте ДТЭК ;

через компанию Yasno (указав номер счета и данные счетчика);

с помощью чат-ботов в Viber, Telegram или Facebook Messenger .

Что произойдет, если передать показатели с опозданием

В случае несвоевременного представления данных (позднее определенных сроков) потребление электроэнергии за предыдущий месяц будет рассчитываться среднесуточным методом в соответствии с Кодексом коммерческого учета электрической энергии. В таком случае платежка будет содержать расчетные показатели, а не фактические.

Во избежание переплат важно передавать показатели вовремя и проверять, чтобы они были правильно учтены.

Источник: Новости Live

Последние новости Украины:

Напомним, эксперты рассказали, сколько часов зимой не будет света

Как сообщала Politeka, уже скоро стартует пенсионная реформа, украинцам готовят нововведения

Также Politeka писала, что военный рассказал правду об учебе в ВСУ