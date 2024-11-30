Украинцы каждый месяц должны не только оплачивать коммунальные услуги , но и своевременно передавать показатели счетчиков, ведь если этого не сделать, есть риск получить лишние начисления.
Объясняем, в какие сроки и как следует подавать данные электросчетчиков.
Когда передавать показатели электросчетчика
Потребители электроэнергии должны ежемесячно самостоятельно снимать показатели счетчиков и передавать их оператору системы распределения (ОСР). Расчет потребленной электроэнергии производится за календарный месяц. Чтобы данные учли по состоянию на 1 число, их следует передать:
за два дня до конца текущего месяца ;
с 1 по 3 число следующего месяца .
Если передать показатели позже, потребление будет определено по среднесуточному показателю.
ОСР обязан принять переданные данные и использовать их для расчета вашего месячного потребления.
Как передать показатели электросчетчика
Существует несколько удобных способов передачи показателей, среди которых каждый может выбрать самый удобный:
через приложение "Приват24" ;
по телефону в колл-центр ОСР;
в личном кабинете на сайте ДТЭК ;
через компанию Yasno (указав номер счета и данные счетчика);
с помощью чат-ботов в Viber, Telegram или Facebook Messenger .
Что произойдет, если передать показатели с опозданием
В случае несвоевременного представления данных (позднее определенных сроков) потребление электроэнергии за предыдущий месяц будет рассчитываться среднесуточным методом в соответствии с Кодексом коммерческого учета электрической энергии. В таком случае платежка будет содержать расчетные показатели, а не фактические.
Во избежание переплат важно передавать показатели вовремя и проверять, чтобы они были правильно учтены.
Источник: Новости Live
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