Размер пенсии зависит от того, какой была бы пенсия по возрасту умершего кормильца.

В Украине дети имеют право на получение пенсии при смерти родителей.

Это касается пенсии по потере кормильца, регулируемой законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Такую пенсию могут получить члены семьи умершего, которые были на его содержании, в том числе дети. Право на выплаты имеют дети до 18 лет, старшие дети, если инвалидность была установлена ​​до достижения этого возраста, а также обучающиеся дети, но не дольше чем до 23 лет. Дети-сироты могут получать пенсию до 23 лет. Усыновленные дети, а также пасынки или падчерицы, не получавшие алиментов от родителей, также имеют право на пенсию по потере кормильца.

Кроме детей, право на пенсию по потере кормильца имеет другой супруг или родители, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста. Также выплаты могут получить лица, занимающиеся уходом за ребенком умершего кормильца до достижения им восьми лет. Это могут быть супруги, родители, дедушка, бабушка, брат или сестра кормильца, независимо от их трудоспособности или возраста.

Для назначения пенсии необходимо, чтобы умерший кормильец имел страховой стаж, достаточный для получения пенсии по III группе инвалидности. Однако в определенных случаях выплаты могут быть назначены даже при отсутствии стажа. Это касается ситуаций, когда кормильец погиб во время Революции Достоинства, пропал без вести при особых обстоятельствах или был донором органов.

Размер пенсии зависит от того, какой была бы пенсия по возрасту умершего кормильца. Для одного нетрудоспособного члена семьи это 50% этой суммы. Если членов семьи двое или больше, им выплачивается 100% пенсии по возрасту, распределенной поровну. В случае детей-сирот пенсия определяется отдельно для каждого родителя.

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