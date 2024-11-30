Все эти документы необходимы для получения пенсии по потере кормильца.

Пенсию по потере кормильца могут получить украинцы, чьи близкие родственники скончались и были основными источниками их содержания.

Об этом пишет 24 канал.

Кто имеет право на пенсию

Пенсию могут получить лица, находившиеся на содержании умершего кормильца. Это могут быть следующие нетрудоспособные члены семьи:

супруги, родители, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста;

дети умершего, не достигшие 18 лет, или старше, если стали инвалидами до совершеннолетия;

муж или жена умершего, а в их отсутствие – родители, брат или сестра, дедушка или бабушка, независимо от возраста и трудоспособности.

Размер пенсии

Размер выплат на одного человека составляет 50% пенсии по возрасту умершего кормильца. Если претендентов больше, то выплата делится между ними.

Необходимые документы для оформления пенсии:

Заявление о назначении пенсии.

Документы, подтверждающие место жительства (регистрации).

Индивидуальные сведения застрахованного за период с 1 июля 2000 года.

Идентификационный код (регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика) или свидетельство об общеобязательном социальном страховании для подающего заявление и умершего кормильца.

Паспорт или свидетельство о рождении заявителя.

Справка о составе семьи умершего (при наличии).

Копии документов, подтверждающих родственные отношения заявителя с умершим.

Свидетельство о смерти кормильца или другие документы, подтверждающие факт его смерти (решение суда, выписка из Единого реестра досудебных расследований).

Документы о возрасте умершего, если эти данные отсутствуют в свидетельстве смерти.

Справки из учебных заведений об дневной форме.

Справка о том, что члены семьи (кроме детей) не работают и занимаются уходом за детьми умершего до восьми лет.

Документы, подтверждающие пребывание на содержании умершего.

Экспертный вывод о причинах смерти кормильца в результате Чернобыльской катастрофы (для определенных категорий).

Документ, подтверждающий дату и причину смерти военнослужащего (для тех, кто служил в армии).

Документы, подтверждающие трудовой стаж.

Все эти документы необходимы для получения пенсии по потере кормильца.

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