Актер Алексей Хильский, трагически погибший на войне, принимал участие в съемках видеоигры STALKER 2: Heart of Chornobyl.
Об этом сообщила супруга актера Надежда Хильская.
Во время выполнения боевого задания в Запорожском направлении погиб украинский актер театра и кино Алексей Хильский.
Хильский был настоящим героем для актеров, зрителей, бойцов и своей семьи.
Алексей сыграл одну из главных ролей в STALKER 2.
Алексей Хильский известен украинцам по ролям в сериалах «На твоей стороне», «Наседка», «Крипосна», «Врач Ковальчук», «Опер по вызову», «Загадка для Анны» и не только.
Помнит актера также в театре Виват города Днепр.
Алексей участвовал в освобождении Херсона от оккупантов, защищал Бахмут и Соледарь.
Защитник был дважды ранен, после лечения и восстановления снова возвращался на фронт.
Алексей Хильский погиб в августе 2023 во время выполнения боевого задания на Запорожском направлении.
Напомним, известный украинский актер Петр Великий трагически погиб на фронте.
Об этом сообщил в Facebook заместитель директора Черниговского областного академического музыкально драматичного театра им. Т. Шевченко Александр Майшев.
"На щите… Герой Петр Великий. Великий актер Черниговского областного академического музыкально-драматического театра им. Т. Шевченко. Наша большая боль…", - сообщил Майшев.
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