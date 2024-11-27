Украинский актер Алексей Хильский, погибший на фронте, снимался в игре STALKER 2.

Актер Алексей Хильский, трагически погибший на войне, принимал участие в съемках видеоигры STALKER 2: Heart of Chornobyl.

Об этом сообщила супруга актера Надежда Хильская.

Во время выполнения боевого задания в Запорожском направлении погиб украинский актер театра и кино Алексей Хильский.

Хильский был настоящим героем для актеров, зрителей, бойцов и своей семьи.

Алексей сыграл одну из главных ролей в STALKER 2.

Алексей Хильский известен украинцам по ролям в сериалах «На твоей стороне», «Наседка», «Крипосна», «Врач Ковальчук», «Опер по вызову», «Загадка для Анны» и не только.

Помнит актера также в театре Виват города Днепр.

Алексей участвовал в освобождении Херсона от оккупантов, защищал Бахмут и Соледарь.

Защитник был дважды ранен, после лечения и восстановления снова возвращался на фронт.

Алексей Хильский погиб в августе 2023 во время выполнения боевого задания на Запорожском направлении.

Напомним, известный украинский актер Петр Великий трагически погиб на фронте.

Об этом сообщил в Facebook заместитель директора Черниговского областного академического музыкально драматичного театра им. Т. Шевченко Александр Майшев.

"На щите… Герой Петр Великий. Великий актер Черниговского областного академического музыкально-драматического театра им. Т. Шевченко. Наша большая боль…", - сообщил Майшев.

Последние новости Украины:

Военный эксперт рассказал, какую стратегическую задачу поставили перед российскими войсками.

Главные причины отступления ВСУ: военный эксперт рассказал, из-за чего не удается держать фронт.

Новый вызов для ВСУ: эксперт рассказал, как российские дроны научились уклоняться от атак.