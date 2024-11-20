Відомий український актор Петро Великий трагічно загинув на фронті.
Про це повідомив у Facebook заступник директора Чернігівського обласного академічного музично-драматичного театру ім. Т. Шевченка Олександр Майшев.
"На щиті… Герой Петро Великий. Великий актор Чернігівського обласного академічного музично-драматичного театру ім. Т. Шевченка. Наш великий біль…", - повідомив Майшев.
Донька захисника Катерина підтвердила загибель батька та опублікувавши повідомлення: "Люблю тебе назавжди. Ти завжди був, є і будеш моїм найкращим другом".
"Не віриться! Не віриться, що більше ніколи не побачу Петра Великого на сцені! Неймовірна втрата! Вічна пам'ять і слава Герою! Щирі співчуття рідним, друзям, колегам!",
" Неймовірна людина ,чудовий актор Петро Великий , немає слів , це неймовірна втрата ,неймовірний біль ... Світла та вічна пам'ять захиснику , людині , герою",
" Ох, яка втрата... Вічна пам'ять загиблому і співчуття рідним, друзям, колегам...",
"Щирі співчуття родині. Вічна пам'ять Герою", - пишуть у коментарях слова співчуття українці.
Раніше повідомлялося, що трагічно загинув 22-річний британець, який захищав Україну від російського агресії.
На війні, яку розв'язала росія в Україні загинув 22-річний британець Каллум Тіндал-Дрейлер, відомо, що був військовим Інтернаціонального легіону.
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