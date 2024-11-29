Во время получения 243 тысяч гривен, злоумышленница была задержана.

В Киеве правоохранители задержали заведующую государственным медицинским учреждением за вымогательство взятки .

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

По информации следствия, она потребовала почти 250 тысяч гривен за ускоренное получение экспертного заключения по качеству дезинфекционного средства.

Злоумышленнице грозит до десяти лет заключения с конфискацией имущества.

Заведующая лабораторией контроля качества и безопасности продукции требовала от частного предпринимателя значительную сумму за ускорение процесса исследования средства, что подтверждает его соответствие государственным стандартам. Этот вывод был необходим для дальнейшей реализации товара.

Во время получения 243 тысячи гривен, злоумышленница была задержана. Киевская городская прокуратура сообщила ей о подозрении в вымогательстве и извлечении неправомерной выгоды. Суд избрал меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 243 тысяч гривен.

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Согласно материалам дела, организаторы предлагали уклончанам отсрочку от службы в армии в обмен на взятки. Они помогли оформить фиктивные документы об обучении или поддельные медицинские справки о "плохом" здоровье.

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