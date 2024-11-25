Они допомогли оформити фіктивні документи про навчання або підроблені медичні довідки про "погане" здоров'я.

Служба безпеки України (СБУ) викрила ще три схеми ухилення від мобілізації чоловіків призивного віку, в яких були замішані працівники вищих навчальних закладів.

Про це повідомляють в СБУ.

Згідно з матеріалами справи, організатори пропонували ухилянтам "відстрочку" від служби в армії в обмін на хабарі. Вони допомогли оформити фіктивні документи про навчання або підроблені медичні довідки про "погане" здоров'я.

Полтавська область

У Полтаві було затримано професора приватного університету, який організував зарахування призовників на бакалаврат, магістратуру та аспірантуру без вступних іспитів. Також він запропонував фіктивне лікування в психіатричному диспансері для подальшого списання з військового обліку, використовуючи свої зв'язки серед чиновників і медиків.

Закарпатська область

У Закарпатті затримали доцентку історичного факультету місцевого університету, яка під час отримання хабаря супроводжувала абітурієнтів призивного віку, допомагаючи їм формально скласти вступні іспити. Після цього вона принесла фальшиві довідки до ТЦК, щоб отримати відстрочку.

Харківська область

У Харківській області було викрито підприємця, який за допомогою спільників зараховував ухилянтів до місцевого коледжу. Проте насправді вони не навчалися, але фіктивні документи про освіту подавали до ТЦК для отримання відстрочки.

Юридичні наслідки

Фігурантам справи перед'явлено підозру за ключовими положеннями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 114-1 (перешкодження діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);

ч. 3 ст. 368 (отримання неправомірної вигоди службовою особою);

ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Затриманим загрожує до 10 років ув'язнення.

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