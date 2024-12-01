Заявитель получает уведомление о решении в течение 3 дней после его принятия.

В Украине тем, кто не в состоянии самостоятельно оплачивать жилищно-коммунальные услуги, предоставляется субсидия , и претендовать на нее могут только лица, отвечающие требованиям имущественного и социального положения.

Об этом пишет Телеграф.

Граждане Украины и легально находящиеся на территории страны иностранцы могут подать заявление на получение субсидии через территориальные органы Пенсионного фонда Украины (ПФУ), исполнительные органы сельских, поселковых и городских советов, центры предоставления административных услуг, портал "Действие", портал ПФУ и приложение для мобильных телефонов от ПФУ, а также отделение ПФ по почте.

Чтобы получить жилищную субсидию, нужно подать заявление на ее назначение, декларацию о доходах и расходах, а также дополнительные документы, такие как справки о доходах, договор аренды жилья (при необходимости), договор реструктуризации долга, акт обследования материально-бытовых условий.

Решение о назначении или отказе в предоставлении субсидии (если субсидия составляет 0 грн, но лицо имеет право на ее получение) предоставляется в течение 10 календарных дней после подачи документов. Заявитель получает уведомление о решении в течение 3 дней после его принятия.

Пенсионный фонд Украины может посылать информацию о результате рассмотрения заявления несколькими способами, в том числе онлайн. Существует три основных варианта проверки: электронная почта (если выбран этот канал коммуникации), портал "Действие" (в разделе "Мой кабинет" или "Обращение"), портал ПФУ (в разделе "Индивидуальные сообщения" или в подразделе "Моя субсидия") . Можно также получить сообщения в бумажной форме с подписью.

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