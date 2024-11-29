Успешные украинские актеры могли бы продолжать заниматься любимым делом, но все изменилось после 24 февраля 2022 года.

Полномасштабная война, развязанная Россией, унесла жизни многих украинских актеров.

Актеры не смогли оставаться в стороне от страшной войны и решили стать на защиту Родины.

Украинский актер и телеведущий Павлу Ли в первые дни полномасштабной войны помогал эвакуировать мирных жителей Ирпеня, координировал развоз продуктов и лекарств.

6 марта 2022 года россияне обстреляли авто волонтеров, где находился Павел, актер не выжил.

Паша Ли снимался в таких фильмах как "Штольня", "Тени незабываемых предков", "Правило боя", "Вкус свободы".

Актер Алексей Хильский защищал нашу страну в составе 46-й отдельной аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск. Хильский был главным сержантом во взводе разведроты, участвовал в освобождении Херсона, воевал в Бахмуте и Соледаре.

К сожалению, в августе 2023 года Алексей погиб во время выполнения боевого задания.

Алексей Хильский снимался в сериалах "Врач Ковальчук", "Нюхач", "Опер по вызову", "Крипосна" и многих других.

23 декабря 2023 на фронте оборвалась жизнь актера Богдана Колесника, который известен с участием в сериалах "СуперКопы", "Опер по вызову", "Топтун", "Выходите без звонка" и не только.

Актер присоединился к Теробороне после начала полномасштабной войны, затем попал на передовую. Защитник во время боевого задания получил тяжелое ранение и, к сожалению, погиб.

Актер театра и кино Василий Кухарский известен по главной роли в фильме "Максим Оса: золото Песиголовца" с первых дней полномасштабного вторжения присоединился к ВСУ и встал на защиту Украины.

7 декабря 2023 года стало известно о его гибели, он умер от полученных на фронте ранений.

Источник: tabloid .

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