Український актор Олексій Хільський, який загинув на фронті, знімався у грі S.T.A.L.K.E.R. 2.

Актор Олексій Хільський, який трагічно загинув на війні, брав участь у зйомках відеогри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

Про це повідомила дружина актора Надія Хільська.

Під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку загинув український актор театру та кіно Олексій Хільський.

Хільський був справжнім Героєм для акторів, глядачів, бійців та своєї сім'ї.

Олексій зіграв одну з головних ролей у S.T.A.L.K.E.R. 2.

Олексій Хільський відомий українцям за ролями в серіалах «На твоєму боці», «Квочка», «Кріпосна», «Лікар Ковальчук», «Опер за викликом», «Загадка для Анни» та не тільки.

Пам’ятають актора також в театрі «Віват» місті Дніпро.

Олексій брав участь у звільненні Херсона від окупантів, захищав Бахмут та Соледар.

Захисник був двічі поранений, після лікування та відновлення знову повертався на фронт.

Олексій Хільський загинув у серпні 2023 року під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку.

Нагадаємо, відомий український актор Петро Великий трагічно загинув на фронті.

Про це повідомив у Facebook заступник директора Чернігівського обласного академічного музично-драматичного театру ім. Т. Шевченка Олександр Майшев.

"На щиті… Герой Петро Великий. Великий актор Чернігівського обласного академічного музично-драматичного театру ім. Т. Шевченка. Наш великий біль…", - повідомив Майшев.

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