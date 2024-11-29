Кроме того, в этот период один представитель высшего офицерского состава был принят на службу.

За время полномасштабной войны из-за проблем со здоровьем с военной службы в запас был уволен 41 генерал.

Об этом сообщили в Главном управлении коммуникаций Вооруженных сил Украины, передает Радио Свобода.

Эти данные охватывают период с 24 февраля 2022 по 1 августа 2024 года.

"По информации Кадрового центра Вооруженных Сил Украины, с 24.02.2022 по 01.08.2024 с военной службы в запас по состоянию здоровья был уволен 41 человек высшего офицерского состава", - говорится в ответе.

Кроме того, в этот период один представитель высшего офицерского состава был принят на службу.

К высшему офицерскому составу относятся военные, занимающие ключевые командные должности или имеющие высшие звания, такие как генерал-майор, генерал-лейтенант и генерал-полковник.

Запрос Радио Свобода касался того, сколько генералов было уволено в запас по решениям военно-врачебных комиссий в условиях полномасштабного вторжения.

Также Politeka писала о том, что украинский генерал объяснил, что сейчас происходит в районе Временного Яра, где сейчас складывается угрожающая ВСУ ситуация.

Одним из основных направлений, откуда продвигаются российские оккупационные войска в районе Временного Яра, остается Калиновка на Севере от города, там подразделения противника продвинулись и прошли через канал.