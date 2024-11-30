С первых дней полномасштабного вторжения актеры встали на защиту Украины от российских захватчиков.

Актеры добровольцами присоединились к рядам Вооруженных сил Украины и отдали свою жизнь на независимость нашей страны.

В декабре 2022 года оборвалась жизнь актера, комика и ведущего Ярослава Гаркавко.

С начала полномасштабной войны, которую развязала россия, Ярослав встал на защиту Украины.

Ранее Ярослав участвовал в юмористическом проекте "Лига Смеха", выступал за команды "ОГО" и "Воробушек". К сожалению, защитник не дожил до 27 лет.

В 2022 году актер Евгений Шумилов ушел добровольцем на фронт.

Шумилова снимался в таких известных украинских сериалах как "Вещественное доказательство", "Реальная мистика", "Агенты справедливости", "Отдел 44" и не только.

На войне Евгений был ротным медиком в Третьей штурмовой бригаде, к сожалению, 30 апреля стало известно, что он погиб, защищая раненого собрата.

С первых дней полномасштабной войны пошел защищать Украину актер Житомирского академического украинского музыкально драматичного театра имени Ивана Кочерги Андрей Доманский.

Андрей проработал в театре 25 лет и сыграл 40 ролей. Актер добровольцем присоединился к Вооруженным силам и имел позывной "Артист".

Побратим Доманского рассказал, что он воевал в Макарове и Херсонском направлении.

На фронте Андрей получил тяжелую контузию, проходил лечение и был уволен со службы, о том, что жизнь актера оборвалась, стало известно в апреле 2024 года.

Источник: tabloid .

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