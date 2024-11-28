Кроме того, к вечеру в четверг усилится южный ветер, что сделает погоду менее комфортной.

Погода в четверг, 27 ноября, будет преимущественно пасмурной и влажной.

Народный синоптик Наталья Диденко назвала регионы Украины, где завтра 28 ноября ожидаются туманы, морозы и дожди.

Ночью 28 ноября температура будет 0...-4°C, а также прогнозируется сильный туман.

По словам Диденко, облака и туманы принесут влагу, а на западе страны пройдут дожди через атмосферный фронт, связанный с находящимся над Польшей циклоном.

Температура ночью будет в пределах 0...-4°C, на западе около 0°C, днем ​​ожидается +1...+4°C, а на юге и западе воздух прогреется до +4...+8°C. .

Синоптик отметила, что в Украине в ближайшее время будет преобладать влажная погода без существенных осадков. Ночью будут небольшие морозы, а днем ​​температура будет оставаться на уровне незначительных "плюсов", что достаточно тепло для этого времени года.

В Киеве 28 ноября существенные осадки маловероятны, но ожидается сильный туман с видимостью до 300-500 метров. Кроме того, к вечеру в четверг усилится южный ветер, что сделает погоду менее комфортной.

Также Politeka писала о том, что влияние зимней погоды может быть более негативным для сил обороны Украины, чем для наступления российских оккупационных войск.

Военный объяснил, что погода влияет на мобильность автомобильной и бронетехники, гусеничной и колесной, для нее неблагоприятные погодные условия действительно уменьшают возможности операций.

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