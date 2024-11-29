Схема позволяла уклоняться от мобилизации и службы в армии во время войны.

В Запорожье правоохранители разоблачили преступную схему, в рамках которой работники МСЭК и частной клиники за 3 тысячи долларов помогали мужчинам призывного возраста получать фальшивые документы об инвалидности.

Как сообщил Департамент стратегических расследований Национальной полиции, врачи и чиновники организовали преступную схему, в рамках которой мужчинам "официально" ставили инвалидность. За взятки они придумывали несуществующие диагнозы и фиктивно клали пациентов в больницы, чтобы добавить правдоподобность документации. Один из фигурантов даже имитировал хирургические операции, делая клиентам медицинские надрезы, чтобы создать вид реальных процедур.

Правоохранители провели обыски в офисах врачей и клиники, в которых изъяли значительные суммы денег: 39 500 долларов, 7 500 евро, более 140 000 гривен, а также технику, медицинскую документацию, печати врачей и загранпаспорта.

"Работникам частной клиники следователи сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом) УКУ", - говорится в сообщении.

Подозреваемым в преступлении грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества. Нарезка досудебное расследование продолжается.

Последние новости Украины:

В Украине разгорелся конфликт между беременной и представителем ТЦК, видео: "Они здесь заодно все абсолютно".

Положили в собственные карманы 34 миллиона из бюджета Днепра: чиновники горсовета нанесли ущерб.

Чиновник городского совета разбогател благодаря коррупционной схеме: использовал свое служебное положение.