В Запорожье правоохранители разоблачили преступную схему, в рамках которой работники МСЭК и частной клиники за 3 тысячи долларов помогали мужчинам призывного возраста получать фальшивые документы об инвалидности.
Как сообщил Департамент стратегических расследований Национальной полиции, врачи и чиновники организовали преступную схему, в рамках которой мужчинам "официально" ставили инвалидность. За взятки они придумывали несуществующие диагнозы и фиктивно клали пациентов в больницы, чтобы добавить правдоподобность документации. Один из фигурантов даже имитировал хирургические операции, делая клиентам медицинские надрезы, чтобы создать вид реальных процедур.
Правоохранители провели обыски в офисах врачей и клиники, в которых изъяли значительные суммы денег: 39 500 долларов, 7 500 евро, более 140 000 гривен, а также технику, медицинскую документацию, печати врачей и загранпаспорта.
"Работникам частной клиники следователи сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом) УКУ", - говорится в сообщении.
Подозреваемым в преступлении грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества. Нарезка досудебное расследование продолжается.
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