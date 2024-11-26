Лікарка за 500 доларів пообіцяла організувати лікування двох дітей і створити додаткові документи для батька.

Одеська лікарка допомагала ухилянтам, використовуючи дітей як прикриття.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області у четвер, 21 листопада.

Завідувачка дитячого відділення лікарні в Чорноморську пропонувала батькам за гроші організувати фіктивну госпіталізацію малолітніх дітей та оформити документи, які дозволили б батькові уникнути мобілізації. Він міг перебувати в лікарні разом з дитиною, а це дозволяло уникнути виклику до ТЦК.

За повідомленням Головного управління Національної поліції Одеської області, лікарка за 500 доларів пообіцяла організувати лікування двох дітей і створити додаткові документи для батька. Згодом сума хабаря зменшилася до 400 доларів.

Після отримання грошей та оформлення документів завідувачку затримали. Наразі вона перебуває під вартою з можливістю внесення застави. Лікарці висунуто підозру в отриманні неправомірної вигоди, і їй загрожує до 10 років ув'язнення.

Окрім того, Politeka писала про те, що Служба безпеки України та Національна поліція викрили ще три схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон серед чоловіків призивного віку. Під час комплексних заходів у Київській області, Львові та Одесі було затримано 13 осіб, серед яких організатори та учасники схем.

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