Вражеская армия 28 ноября нанесла очередную массированную ракетную атаку на объекты гражданской энергетической инфраструктуры.

Пока оценка масштабов повреждений продолжается, однако в пресс-службе Минэнерго раскрыли детали.

"Энергетики работают над обеспечением резервных схем питания там, где это возможно. Они уже приступили к восстановительным работам, где разрешает ситуация безопасности", - говорится в сообщении.

Вражеская армия 28 ноября нанесла удар по энергетике Украины, по утрам по всей Украине применены аварийные графики отключения света.

Во Львовской области 523 тысяч абонентов остались без света, в Волынской области 215 тысяч без света.

Как сообщил генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко, ситуация в энергосистеме Украины сложная.

"По прогнозу от Укрэнерго экстренные отключения будут продолжаться до вечера, 20:00, но это пока только прогноз", – сообщил Коваленко.

В Николаеве не работают транспорт и школы из-за экстренных отключений света.

В Украине фиксируются задержки поездов из-за массированного удара РФ 28 ноября, отстают от графика шесть поездов, сообщает УЗ.

Ситуация в энергетическом секторе Украины остается сложной из-за значительных разрушений генерирующих и передающих мощностей.

В Воздушных силах Украины сообщили, что Силы ПВО сбили 76 крылатых ракет, 3 управляемые авиационные ракеты и 53 БпЛА.

Так, утром 29 ноября во многих регионах Украины раздавались взрывы.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что враг снова целился на украинскую энергетику.

"Снова энергетика под массированным ударом врага. Атаки на энергообъекты происходят по всей Украине", - сообщил он.

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