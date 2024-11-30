Обстрелы россиян по украинским городам могут участиться, астролог предупредила, что враг задумал новые атаки.

Как рассказала астролог Ангелина Вакулина, президент-диктатор РФ Путин задумал новые обстрелы.

"Самое страшное, что это только начало масштабных обстрелов", - считает астролог.

Астролог сообщила, что следует ожидать ударов по тем местам, куда раньше не "прилетало".

По ее словам, западной Украине следует приготовиться.

"Как я и говорила, будет лететь и "прилетать" туда, куда раньше не доставало. Проанализируйте и обезопасьте себя", - прогнозирует астролог.

Астролог предупредила, что атак по Украине станет больше "сейчас станет сильно больше и чаще".

Вакулина сделала прогноз для городов Украины: Хмельницкий, Луцк, Ровно, Ивано-Франковск, Львов и Черновцы.

"Вероятность обстрелов для этих городов очень велика. Жилые дома, парковки, ТРЦ, больницы" - предупредила астролог украинцев.

Источник: glavred.

К слову, астролог назвал тяжелый год для Украины, а также назвал вероятную дату, когда закончится мировая война.

По словам астролога и хироманта Владимира Бадиана, ситуация на фронтах российско-украинской войны будет стабильной в течение всего года, воздушных ударов по территории Украины станет значительно меньше, однако война в 2024 году не закончится.

"Если и может закончиться война, то где-то к марту 2025 тогда могут быть переговоры", - прогнозирует Владимир Бадиян.

Последние новости Украины:

Угроза оккупации Покровска и тактическое отступление: военный эксперт рассказал, что происходит на юге Донецкой области.

Украинский ученый помог России усовершенствовать устройства для ударов по мирным городам: подробности вопиющего инцидента.

Военный эксперт рассказал, какую позицию заняли США по вступлению КНДР в войну.