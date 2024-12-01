В Киеве правоохранители задержали заведующую лабораторией контроля качества и безопасности продукции во время получения взятки .
Об этом сообщила пресс-служба полиции столицы.
Женщина требовала от частного предпринимателя почти 250 тысяч гривен за ускоренное оформление экспертного заключения о качестве дезинфекционного средства, необходимого для дальнейшей продажи товара.
Задержание подозреваемой произошло при получении ею неправомерной выгоды. Заведующей лабораторией грозит наказание до десяти лет заключения с конфискацией имущества.
Также Politeka писала о том, что одесский врач помогала уклончанам, используя детей в качестве прикрытия. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области в четверг, 21 ноября.
Заведующая детским отделением больницы в Черноморске предлагала родителям за деньги организовать фиктивную госпитализацию малолетних детей и оформить документы, которые позволили бы отцу избежать мобилизации. Он мог находиться в больнице вместе с ребенком, что позволяло избежать вызова в ТЦК.
По сообщению Главного управления Национальной полиции Одесской области, врач за 500 долларов пообещала организовать лечение двух детей и создать дополнительные документы для отца.
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