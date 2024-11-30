Так, один из важных морских дронов нашей страны — беспилотник главного управления разведки Минобороны MAGURA V5.

С 2023 года эти дроны не перестают развиваться, рассказал командир спецподразделения ГУР МО "Group 13".

"Мы работаем с ракетами, мы понимаем, что фактически на море сейчас полно наше доминирование — нам необходимо еще получить теперь доминирование над Черным морем в воздухе", — сообщил "Тринадцатый".

MAGURA использует ракеты "вода-воздух", поэтому его можно назвать "плавающей ПВО".

MAGURA V5 удачно утопил как минимум девять российских кораблей и вдвое больше подбил.

Дроны начали атаковать вражеские объекты с 23 мая 2023 года, когда был поражен разведывательный корабль "Иван Хурс".

На счету у дрона Magura V5 также корабль проекта 22160 "Сергей Котов", десантные катера "Д-144 Серна" и "Д-295 Акула", ракетный катер "Ивановец", десантный корабль "Цезарь Куников" и катера разных типов.

Глава спецгруппы ГУР сообщил, что флот будет существовать параллельно с дронами в ближайшие 5-10 лет.

"Они не заменят большие военные корабли, но в далеком будущем - да", - говорится в сообщении.

При этом беспилотник MAGURA постоянно усовершенствуется.

Источник: telegraf .

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