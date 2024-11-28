Ворог почав застосовувати на фронті свою розробку, безпілотники "Молнія-1", якими вже атакували житлові квартали.

Російська армія виготовляє дрони як правило з комплектування, що надає Китай, безпілотник "Молнія-1" має схожість з БпЛА, що випускають китайці.

Про це розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

За його словами, окупанти виготовляють дрони здебільше з китайським комплектуючих.

Світан додав, що БпЛА "Молнія" мають багато спільного з іранськими "Шахедами", а базовою моделлю цих дронів як і російських дронів "Герань-2", є китайський дрон Sunflower-200.

"Молнія-1" – схожий безпілотник, проте набагато дешевший у виробництві.

Росіяни ще не поставили його на поточне виробництво, а наразі поводять тестові випробування в бойових умовах", – повідомив військовий експерт Світан.

Наразі ворожа армія інколи застосовує ці дрони на певній ділянці фронту та запускають по Харкову недалеко від кордону з Росією, таким чином у ворога є можливість прямого керування "Молнією".

"Безпілотник завдає багато шкоди. Для того, щоб убезпечити Харків, зокрема від "Молній", потрібно відсунути лінію кордону та створити таку саме буферну зону, яка зараз українські війська зробили у Курській області для міста Суми. Така саме зона має бути біля Харкова в Бєлгородській області Росії на глибину 30 – 50 кілометрів", – повідомив військовий експерт Роман Світан.

Джерело: 24 канал.

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