1 декабря по новому церковному календарю православные вспоминают святого Наума - одного из 12 малых пророков, народном календаре - Наумов день.

Издавна святого Наума считали покровителем наук и грамоты.

Так, 1 декабря (14 декабря по старому стилю) - день памяти святого Наума, одного из 12 малых пророков и покровителя людей, которые занимаются умственным трудом.

Наши предки говорили: "Наум наставляет на ум".

1 декабря было принято обращаться к святому за важным советом и разрешением сложной ситуации.

Вся семья отправлялась в церковь на богослужение 1 декабря.

Что запрещено делать церковный праздник 1 декабря:

Запрещено есть во время чтения, раньше варили, что можно "съесть" все знания, нельзя оставлять книгу открытой, потому что все из головы вылетит.

Не нужно смотреть в зеркало при подписании важных документов 1 декабря, потому что договоренности не подтвердятся.

Лучше не выходить из дома после заката 1 декабря, издавна наши предки верили, что в это время по улицам разгуливает нечистая сила.

Кроме того, если даете милостыню нищему 1 декабря - не смотрите ему в глаза.

Главные приметы 1 декабря:

Сдедите за погодой, если в этот день тепло на улице – значит зима будет теплой и мягкой.

Если сильный ветер дует 1 декабря – значит зимой метелей и вьюг будет много.

Если в этот день погода быстро меняется - значит зима будет очень изменчивой.

Читайте также:

Когда День святого Николая в 2024 году: главные традиции и запреты.

Главные причины отступления ВСУ: военный эксперт рассказал, из-за чего не удается держать фронт.

Новый вызов для ВСУ: эксперт рассказал, как российские дроны научились уклоняться от атак.