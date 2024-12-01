Украину в декабре 2024 года накроют магнитные бури, влияние которых могут почувствовать метеозависимые люди.

Магнитные бури могут повлиять на самочувствие людей, узнайте, чего ожидать в декабре метеозависимым людям.

По данным метеорологов, в декабре 2024 года может произойти несколько магнитных бурь на Солнце, влияние которых будет ощутимо на Земле.

Метеорологи говорят, что они будут разной интенсивности в начале, в середине и в конце декабря.

Календарь магнитных бурь на декабрь 2024:

Сильная магнитная буря будет 1, 12 и 16 декабря;

Магнитная буря средней интенсивности 6-7, 15 и 17 декабря;

Слабая магнитная буря: 8, 20, 29 и 31 декабря.

В конце декабря украинцев предупредили о трехдневной магнитной бури 21-23 декабря, мощность составит 5 баллов, но снизится до 4.

Последняя в этом году однодневная буря силой 5 баллов ожидается 30 декабря.

Медики советуют во время магнитных бурь в декабре 2024 года уменьшить физические нагрузки, больше отдыхать и гулять, принимать спазмолитики и препараты для устранения болезненных симптомов, снижения давления, если это необходимо.

Желательно не употреблять алкоголь за три дня до наступления магнитной бури в декабре, есть лёгкую пищу, отказаться от употребления кофе.

Медики предупреждают, что в период магнитных бурь в декабре и не только люди также будут жаловаться на апатию, бессоницу и обострение хронических заболеваний, поэтому лучше всегда с собой носить лекарства первой необходимости.

Важно пить достаточно жидкости, нужно больше гулять на свежем воздухе, и как можно чаще проветривать помещения.

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