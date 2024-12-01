Церковный праздник 2 декабря, Православные христиане чтят в этот день память святого Авдия, одного из двенадцати малых пророков.

В православной церкви по новому стилю 2 декабря чтят память пророка Авакума, восьмого из двенадцати малых пророков.

В народе 2 декабря называют День Аввакума.

Раньше незамужние девушки по вечерам устраивали посиделки, занимаясь рукоделием и болтали.

2 декабря церковь по новому календарю чтит память святого пророка Аввакума.

Наши предки 2 декабря праздник проводили специальный обряд для достатка и защиты от злых сил: тупой стороной топора ударяли по всем дверным косякам и оконным рамам в доме.

Издавна верили, что этот ритуал принесет удачу.

Топор клали под кровать ребенка или беременной женщины, дабы нечисть их не трогала и обходила.

Что нельзя делать в Церковный праздник 2 декабря:

в этот день нельзя поднимать предметы, котораые нашли на земле

2 декабря нельзя делиться секретами и планами на будущее.

Святого Авдия издавна считали покровителем домашнего очага и семейного счастья, поэтому 2 декабря лучше не выходить из дома без особой надобности.

Запрещается ссориться и выяснять отношения, особенно в семье, есть риск, что ссора станет началом конца отношений.

Народные приметы на 2 декабря, так, например, если в этот день много снега – ждите богатый урожай, месяц ночью в тумане - будет метель.

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