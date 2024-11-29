В ночь на 29 ноября российские захватчики запустили по территории Украины ударные дроны.

Во время обстрела Украины армия РФ применила 132 ударных беспилотника типа Shahed и дроны неустановленного типа.

Очередная атака Украины дронами произошла из Орла, Курска, Миллерово Ростовской области и Приморско-Ахтарского Краснодарского края РФ.

Авиация, зенитные ракетные подразделения, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины сбили 88 вражеских беспилотников.

41 БпЛА был локационно потерян, скорее всего, благодаря активной работе РЭБ Сил обороны также известно, что один беспилотник вернулся обратно в рф.

Из-за российских атак в некоторых областях Украины повреждена инфраструктура, автомобили, частные и многоквартирные дома. Пострадавшие получили помощь.

Известно, что в ночь на 29 ноября в Киеве прогремели мощные взрывы из-за атаки дронов.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что на правом берегу стола работали силы ПВО.

В Днепровском районе Киева из-за падения обломков беспилотника загорелась наружная обшивка здания поликлиники.

По информации Киевской городской военной администрации, один человек пострадал.

Мэр также утверждал, что обломки вражеского беспилотника упали на территорию одного из объектов инфраструктуры в Святошинском районе Киева.

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