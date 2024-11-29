В ночь на 29 ноября дроны атаковали нефтебазу в Ростовской области РФ и НПЗ в Туапсе в Краснодарском крае.

Так, о масштабной атаке на нефтебазу Атлас под городом Каменск-Шахтинск Ростовской области 29 ноября ночью писали местные жители.

И. о. губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сначала сообщал, что в разгар атаки силы ПВО якобы уничтожили 30 дронов.

Однако в Минобороны России к утру насчитали 29 якобы уничтоженных беспилотников.

Глава области рассказывал версию о повреждении крыши частного дома в хуторе Масаловка Каменского района и окон дома в слободе Дячкино Тарасовского района.

А уже утром в сети начали появляться кадры масштабного пожара на нефтебазе Атлас, тогда губернатору пришлось признать, что "в Каменском районе спасательные подразделения ликвидируют масштабный пожар на промышленном объекте".

Кроме того, известно об атаке на НПЗ в Туапсе в Краснодарском крае.

Губернатор Вениамин Кондратьев до сих пор не прокомментировал кадры дыма над морем в Туапсе.

В российском оборонном ведомстве сообщили об уничтожении восьми дронов.

Напомним, в ночь на 29 ноября российские захватчики запустили по территории Украины ударные дроны.

Во время обстрела Украины армия РФ применила 132 ударных беспилотника типа Shahed и дроны неустановленного типа.

Последние новости Украины:

Военный эксперт рассказал, какую стратегическую задачу поставили перед российскими войсками.

Главные причины отступления ВСУ: военный эксперт рассказал, из-за чего не удается держать фронт.

Новый вызов для ВСУ: эксперт рассказал, как российские дроны научились уклоняться от атак.