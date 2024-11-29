Украинцам рассказали, сколько ракет накопила РФ и как часто сможет наносить массированные удары.

Напомним, что Россия последний раз нанесла массированный ракетно- дроновый удар по Украине в ночь на 28 ноября.

Воздушные силы Вооруженных сил информировали, что армия России тогда запустила 91 ракету разных типов и 97 "Шахедов".

Кроме того, россия возобновила удары по объектам энергетики и установил рекорд по количеству одновременного применения "Шахедов" во время атаки.

Вражеская армия уже накопила ракеты как минимум на семь массированных ударов.

В российской армии накоплено более 1000 ракет разных типов, об этом сообщил лётчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан.

“Каждой позиции (ракет – прим. ред.) больше сотни. Тех же "Искандеров", Х-101, Х-555, "Калибров". По большому счету на десятки ракетных атак с использованием около сотни ракет в каждой атаке у них сейчас есть. Конечно, часть там НЗ — неприкосновенный запас, который они вряд ли будут использовать. На семь-восемь атак ракеты точно есть”, — сообщил Свитан.

Источник: ТСН .

Ранее сообщалось, что в ночь на 29 ноября российские захватчики запустили по территории Украины ударные дроны.

Во время обстрела Украины армия РФ применила 132 ударных беспилотника типа Shahed и дроны неустановленного типа.

Авиация, зенитные ракетные подразделения, подразделения РЭС и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины сбили 88 вражеских беспилотников.

41 БпЛА был локационно потерян, скорее всего, благодаря активной работе РЭБ Сил обороны также известно, что один беспилотник вернулся обратно в рф.

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