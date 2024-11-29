У ніч на 29 листопада російські загарбники запустили по території України ударні дрони.

Під час обстрілу України армія РФ застосувала 132 ударних безпілотники типу Shahed та дрони невстановленого типу.

Чергова атака України дронами відбулась з Орла, Курська, Міллерово Ростовської області та Приморсько-Ахтарська Краснодарського краю РФ.

Авіація, зенітні ракетні підрозділи, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України збили 88 ворожих безпілотників.

41 БпЛА був локаційно втрачений, скоріше за все, завдяки активній роботі РЕБ Сил оборони, також відомо, що один безпілотник повернувся назад в рф.

Через російську атаки в деяких областях України пошкоджено інфраструктуру, автомобілі, приватні та багатоквартирні будинки. Постраждалі отримали допомогу.

Відомо, що у ніч на 29 листопада у Києві прогриміли потужні вибухи через атаку дронів.

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив, що на правому березі столі працювали сили ППО.

У Дніпровському районі Києва через падіння уламків безпілотника загорілася зовнішня обшивка будівлі поліклініки.

За інформацією Київської міської військової адміністрації, одна людина постраждала.

Мер також довав, що уламки ворожого безпілотника впали на територію одного з обʼєктів інфраструктури у Святошинському районі Києва.

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