С 2022 года в Украине работает электронный нотариат "Нота", интегрированный в приложение "Дия".

Услуга доступна как для граждан, так и для государственных органов, органов местного самоуправления и нотариусов.

Основной принцип работы сервиса – это цифровое взаимодействие между нотариусом, заявителем и платформой "Дия". Нотариус формирует документ, загружает его в Систему е-нотариата, где каждая страница получает уникальный QR-код. Этот код позволяет мгновенно проверить подлинность документа.

Пользователь, желающий получить электронную копию нотариального документа, должен отсканировать QR-код с помощью приложения "Дия". После этого владелец документа получает запрос в разделе "Сообщения" в "Дие" и подтверждает или отклоняет предоставление доступа. Если согласие предоставлено, система генерирует документ PDF с цифровой подписью нотариуса, которую можно загрузить в течение часа.

Чтобы иметь доступ к услуге для запрашивателя, обязательно иметь нотариальный документ с QR-кодом, активированный "Дия.Подпись" и номер налогоплательщика в приложении. Владелец документа также должен использовать "Дию", владеть биометрическим паспортом и активировать "Дия.Подпись".

Однако сервис абсолютно бесплатный для пользователей. Однако существуют временные ограничения: запрос на доступ к документу должен быть подтвержден или отклонен в течение 30 минут. Если этого не произошло, процедуру нужно будет повторить. Тем не менее, новая функция значительно упрощает работу с документами, ведь она исключает необходимость физического присутствия в нотариальной конторе.

Последние новости Украины:

Напомним, эксперты рассказали, сколько часов зимой не будет света

Как сообщала Politeka, уже скоро стартует пенсионная реформа, украинцам готовят нововведения

Также Politeka писала, что военный рассказал правду об учебе в ВСУ