Оплату за опалення та управління багатоквартирним будинком все одно потрібно здійснювати, навіть цій категорії українців.

Під час війни громадяни України зобов’язані оплачувати комунальні послуги, однак є певні категорії споживачів, які можуть зупинити нарахування платежів.

Про це повідомила голова Комітету з нерухомості та будівництва "Асоціації адвокатів України" Тетяна Даниленко.

За словами Тетяни Даниленко, від оплати житлово-комунальних послуг можуть бути звільнені особи, які не проживають у своїй оселі понад 30 днів.

Щоб законно припинити нарахування комунальних послуг, потрібно подати заяву постачальнику послуг та надати документ, що підтверджує відсутність у власному житлі.

Для звільнення від оплати ЖКП, якщо людина не проживає в своїй оселі, необхідно надати такі документи, в залежності від ситуації:

довідку про взяття на облік як внутрішньо переміщена особа або інші документи, що підтверджують відсутність у житловому чи нежитловому приміщенні;

документи, які підтверджують перетин державного кордону України;

документи, що підтверджують пошкодження майна внаслідок війни чи бойових дій.

З 24 лютого 2022 року до кінця 2023 року в Україні діяла заборона на нарахування пені та штрафів за несплату комунальних послуг, але з січня 2024 року ця заборона була скасована. Тепер пеня може становити до 0,01% від суми боргу за кожен день прострочення, але не більше 100% від загальної суми боргу.

Тетяна Даниленко також уточнила, що навіть якщо людина не проживає у квартирі понад 30 днів, вона все одно буде зобов’язана оплатити витрати на опалення та управління багатоквартирним будинком.

Джерело: РБК-України.

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