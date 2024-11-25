Во время войны граждане Украины обязаны оплачивать коммунальные услуги, но есть определенные категории потребителей, которые могут остановить начисление платежей.
Об этом сообщила глава Комитета по недвижимости и строительству "Ассоциации адвокатов Украины" Татьяна Даниленко.
По словам Татьяны Даниленко, от оплаты жилищно-коммунальных услуг могут быть освобождены лица, не проживающие в своем доме более 30 дней.
Чтобы законно прекратить начисление коммунальных услуг, следует подать заявление поставщику услуг и предоставить документ, подтверждающий отсутствие в собственном жилье.
Для освобождения от оплаты ЖКУ, если человек не проживает в своем доме, необходимо предоставить следующие документы, в зависимости от ситуации:
- справку о взятии на учет как внутренне перемещенное лицо или другие документы, подтверждающие отсутствие в жилом или нежилом помещении;
- документы, подтверждающие пересечение государственной границы Украины;
- документы, подтверждающие повреждение имущества в результате войны или боевых действий.
С 24 февраля 2022 года до конца 2023 года в Украине действовал запрет на начисление пени и штрафов за неуплату коммунальных услуг, но с января 2024 года этот запрет был отменен. Теперь пеня может составлять до 0,01% суммы долга за каждый день просрочки, но не более 100% от общей суммы долга.
Татьяна Даниленко также уточнила, что даже если человек не проживает в квартире более 30 дней, он все равно будет обязан оплатить расходы на отопление и управление многоквартирным домом.
Источник: РБК-Украина.
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