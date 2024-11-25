Оплату за отопление и управление многоквартирным домом все равно нужно производить, даже этой категории украинцев.

Во время войны граждане Украины обязаны оплачивать коммунальные услуги, но есть определенные категории потребителей, которые могут остановить начисление платежей.

Об этом сообщила глава Комитета по недвижимости и строительству "Ассоциации адвокатов Украины" Татьяна Даниленко.

По словам Татьяны Даниленко, от оплаты жилищно-коммунальных услуг могут быть освобождены лица, не проживающие в своем доме более 30 дней.

Чтобы законно прекратить начисление коммунальных услуг, следует подать заявление поставщику услуг и предоставить документ, подтверждающий отсутствие в собственном жилье.

Для освобождения от оплаты ЖКУ, если человек не проживает в своем доме, необходимо предоставить следующие документы, в зависимости от ситуации:

справку о взятии на учет как внутренне перемещенное лицо или другие документы, подтверждающие отсутствие в жилом или нежилом помещении;

документы, подтверждающие пересечение государственной границы Украины;

документы, подтверждающие повреждение имущества в результате войны или боевых действий.

С 24 февраля 2022 года до конца 2023 года в Украине действовал запрет на начисление пени и штрафов за неуплату коммунальных услуг, но с января 2024 года этот запрет был отменен. Теперь пеня может составлять до 0,01% суммы долга за каждый день просрочки, но не более 100% от общей суммы долга.

Татьяна Даниленко также уточнила, что даже если человек не проживает в квартире более 30 дней, он все равно будет обязан оплатить расходы на отопление и управление многоквартирным домом.

Источник: РБК-Украина.

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