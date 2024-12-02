США, Великобритания и Франция дали разрешение Украине наносить удары по военным объектам вглубь территории РФ.

Разрешение Украине использовать ATACMS по целям, которые расположены на территории РФ, в середине ноября дал президент США Джо Байден.

Байден принял решение на фоне информации, что РФ разместила северокорейских военных возле границы с Украиной.

Великобритания и Франция разрешили и поставили Украине оружие, но Германия ответила отказом на просьбу по предоставлению дальнобойной крылатой ракеты TAURUS.

Каковы характеристики западных ракет в войне РФ против Украины?

ATACMS - это баллистический ракетный комплекс. Ракеты, длиной в 4 метра, диаметром в 610 миллиметров, весом более 1,5 тонн, имеют возможность нести отдельные боеголовки и кассетные заряды.

Ракеты ATACMS относятся к классу баллистических ракет малой дальности.

Дальнобойные варианты ракет ATACMS могут уничтожать цели на расстоянии до 300 километров.

Storm Shadow/SCALP-EG. Британские Storm Shadow и французский аналог SCALP-EG - это крылатые ракеты воздушного базирования с дальностью поражения цели до 400 км.

Немецко-шведская TAURUS - дальнобойная крылатая ракета с дальностью поражения до 500 км.

Эти ракеты подходят для высокоточных ударов, также известно, что оперативно-тактические ракеты TAURUS летят низко над землей и имеют комбинированную систему наведения, которая позволяет двигаться без поддержки GPS.

Источник: dw.com.

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