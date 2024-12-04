Чтобы оформить льготу, необходимо подать заявление и подтверждение наличия печного отопления в доме.

Граждане, которые отапливают свои дома использованием твердого топлива, могут получить жилищную субсидию и льготу на закупку твердого и печного топлива в соответствии с законодательством Украины.

Об этом информирует Пенсионный фонд Украины .

Кто имеет право на льготу на твердое топливо?

Такую помощь могут получить граждане, имеющие право на жилищную субсидию или льготу на коммунальные услуги. Это касается лиц с малым доходом, которые не могут самостоятельно оплачивать отопление.

На льготу могут рассчитывать определенные категории граждан, в частности:

ветераны войны;

пострадавшие от Чернобыльской катастрофы;

многодетные семьи и другие.

Для получения субсидии нужно подать заявление и декларацию. Чтобы оформить льготу, необходимо подать заявление и подтверждение наличия печного отопления в доме.

Обратите внимание! Льгота и жилищная субсидия на твердое и печное топливо предоставляется раз в год за личным обращением.

Дополнительная поддержка на твердом топливе

Домохозяйства, получающие субсидии или льготы на твердое топливо, могут получить дополнительную финансовую поддержку уже второй год.

Это пособие выплачивается раз в отопительный сезон и финансируется за счет международных партнеров или государственного бюджета.

Как начисляется дополнительная поддержка, если назначена субсидия?

Если домохозяйству уже назначена льгота или субсидия на твердое топливо в 2024 году, дополнительную поддержку начисляют автоматически на основе информации Пенсионного фонда Украины.

Домохозяйства, которые еще не обратились за субсидией или льготой на топливо, могут сделать это до начала 2025 года.

Важно! После назначения субсидии или льготы поддержка будет предоставлена ​​автоматически.

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