Так, украинские специалисты начали вживлять в дроны искусственный интеллект для того, чтобы обеспечить высокоточное поражение целей врага.

Модифицированные украинские дроны могут находить и поражать целые врага даже в условиях радиоэлектронного противодействия, которое, как правило, является большой проблемой для дронов на ручном управлении.

Уже известно несколько десятков решений для дронов исключительно от украинских производителей, поставляемых в Сили обороны Украины, заявили в Минобороны.

Чаще всего дроны с искусственным интеллектом применяют в специальных операциях благодаря возможностям, которые дает такая модификация.

Дрон с искусственным интеллектом может преодолеть системы РЭБ противника, влияющие на нарушение связи между пилотом и дроном.

Украинские специалисты сейчас думают о том, чтобы установить искусственный интеллект на дроны-перехватчики, охотящиеся на большие разведывательные беспилотники врага.

Российским операторам тяжело выводить свои "Орланы" и "Залы" из-под удара FPV-дронов, а с искусственным интеллектом это вообще станет практически невозможным.

Источник: Reuters.

К слову, в ночь на 29 ноября дроны атаковали нефтебазу в Ростовской области РФ и НПЗ в Туапсе в Краснодарском крае.

О масштабной атаке на нефтебазу Атлас под городом Каменск-Шахтинск Ростовской области в ночь на 29 ноября писали местные жители.

И. о. губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сначала сообщал, что в разгар атаки силы ПВО якобы уничтожили 30 дронов.

Однако в Минобороны России до утра насчитали 29 якобы уничтоженных беспилотников. Кроме того, известно об атаке на НПЗ в Туапсе в Краснодарском крае.

Губернатор Вениамин Кондратьев до сих пор не прокомментировал кадры дыма над морем в Туапсе.

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