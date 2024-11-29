В ніч на 29 листопада дрони атакували нафтобазу у Ростовській області РФ та НПЗ у Туапсе у Краснодарському краї.

Так, про масштабну атаку на нафтобазу Атлас під містом Каменськ-Шахтинськ Ростовської області вночі 29 листопада писали місцеві жителі.

В. о. губернатора Ростовської області Юрій Слюсар спочатку повідомляв, що в розпал атаки сили ППО нібито знищили 30 дронів.

Проте в Міноборони росії до ранку нарахували 29 нібито знищених безпілотників.

Очільник області розповідав версію про пошкодження даху приватного будинку в хуторі Масалівка Кам’янського району та вікон будинку у слободі Дячкине Тарасівського району.

А вже вранці в мережі почали з'являтися кадри масштабної пожежі на нафтобазі Атлас, тоді губернатору довелося признати, що “в Кам’янському районі рятувальні підрозділи ліквідують масштабну пожежу на промисловому об’єкті”.

Крім того, відомо про атаку на НПЗ у Туапсе у Краснодарському краї.

Губернатор Веніамін Кондратьєв досі не прокоментував кадри диму над морем у Туапсе.

У російському оборонному відомствіповідомили про знищення восьми дронів.

Нагадаємо, у ніч на 29 листопада російські загарбники запустили по території України ударні дрони.

Під час обстрілу України армія РФ застосувала 132 ударних безпілотники типу Shahed та дрони невстановленого типу.

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